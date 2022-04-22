تشهد أفلام عيد الفطر في مصر هذا العام عودة نجوم ونجمات غابوا عن الساحة الفنية والسينما، ليشاركوا في المنافسة على أعلى الإيرادات خاصة وأن مواسم الأعياد تلقى إقبالا جماهيريا كبيرا، وهو ما تحقق في المواسم الماضية.

ويعود النجم أحمد حلمي للسينما في موسم عيد الفطر بعد غياب 3 أعوام، من خلال فيلم (واحد تاني) ويجسد خلاله شخصيتين ضمن أحداثه التي تجري في إطار كوميدي.

ونشر أحمد حلمي عبر حسابه الرسمي في "أنستجرام" ملصق الفيلم (البوستر) وكتب: "لسة خارج حالا من الكرتونة، واحد تاني فيلم العيد".

ويشارك في بطولة الفيلم عمرو عبدالجليل، ومحمود حافظ وسيد رجب، وروبي ونسرين أمين وتأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

كان فيلم "خيال مآتة" هو آخر أفلام "حلمي" في السينما، من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي إنتاج 2019، وشاركه البطولة منة شلبي، وخالد الصاوي، وحسن حسني، وعبدالرحمن أبوزهرة، ورشوان توفيق، وإنعام سالوسة، وبيومي فؤاد، وسامي مغاوري ومحمود الليثي، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.

وتعود أيضا هيفاء وهبي بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز.

وقرر صناع الفيلم طرحه في دور السينمات المصرية والعربية في موسم عيد الفطر المقبل، وذلك بعدما شهد الفيلم عدة تأجيلات خلال الفترة الماضية.

ونشر الفنان مصطفى خاطر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "أنستجرام" الملصق الرسمي للفيلم الذي ضم جميع أبطاله وتصدرته النجمة هيفاء وهبي، وكتب: "أشباح أوروبا فيلم العيد بجميع دور العرض في الوطن العربي"، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.

ويشارك في بطولة الفيلم هيفاء وهبي، ومصطفى خاطر، وأحمد الفيشاوي، وباسم سمرة، وأروى جودة، وعباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

وقام الفنان علي ربيع بالترويج لفيلمه "زومبي" عبر حسابه بموقع أنستجرام، والمقرر عرضه في عيد الفطر، حيث نشر ربيع ملصق الفيلم الرسمي، وكتب: "الحرب قربت زومبي عيد الفطر 2022".

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي، ويجسد علي ربيع خلال العمل شخصية حمادة بطة، مطرب مهرجانات، كما سيقدم أغنيات بصوته خلال الأحداث، ويتعرض للعديد من المواقف بسبب إصراره على الغناء، ويشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، وكريم عفيفي، وهاجر أحمد، وعارفة عبدالرسول، ومحمد محمود، وتأليف هشام أبو المجد وأمين جمال وإخراج عمرو صلاح.

وغاب علي ربيع هذا العام عن دراما رمضان الحالي ، ولم يشارك في أي من الأعمال المعروضة، و كان آخر أفلام ربيع السينمائية "الخطة العايمة" مع غادة عادل، محمد عبد الرحمن، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كيمز.

ويطل الفنان أحمد السقا على جمهوره في موسم عيد الفطر من خلال فيلم "العنكبوت" والذي انتهى من تصويره منذ أكثر من عام، ولكنه تعرض لعدة تأجيلات.

وطرحت الشركة المنتجة الملصق الرسمي الأول للفيلم الذي تدور أحداثه في قالب من الحركة والرومانسية ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة، وتظهر الفنانة منى زكي وهي تتحدث باللغة الكورية لأول مرة خلال أحداث الفيلم، حيث تقدم دور مرشدة سياحية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، وﺇﺧﺮاج أحمد نادر جلال.