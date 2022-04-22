يعتزم دليل ميشلان الفرنسي الشهير للمطاعم إضافة اسطنبول إلى قائمة مدنه اعتبارا من الخريف المقبل، لتصبح وجهته الثامنة والثلاثين، على ما أعلن المدير الدولي للدليل غويندال بولينيك من المدينة التركية.

وقال بولينيك خلال مؤتمر صحافي "اسطنبول وجهة طهي رائدة ... نريد الترويج لها لدى جميع الذواقة".

وأعلن أن فرق مفتشي الدليل الأحمر باتت موجودة في المدينة، من دون تحديد عدد المؤسسات التي تمت زيارتها أو تلك التي ستوزع عليها نجوم الدليل.

وسيكون في إمكان المطاعم التي ستخضع للاختبارات الفوز بنجمة أو نجمتين أو ثلاث نجوم، وهي تصنيفات تكافئ المطاعم على مأكولاتها المميزة، كما باستطاعتها الحصول على تصنيف Bib Gourmand الذي يُمنح لمطاعم تقدم طعاما جيداً بأسعار يسيرة.

وسيقدم الدليل المجموعة الأولى من مطاعم اسطنبول في 11 تشرين الأول/أكتوبر.

رحب وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري إرسوي باهتمام دليل ميشلان بالمدينة الكبرى على مضيق البوسفور، معتبرا أن ذلك "سيواكب الجهود الرامية إلى تثبيت المدينة على الساحة العالمية لفن الطهو".

ولا يقتصر فن الطهو التركي المعروف في جميع أنحاء العالم، على اللحوم المشوية بل يتسم بتنوع كبير، من المقبلات إلى الحلويات.

أنشئ دليل ميشلان عام 1900 على يد الأخوين أندريه وإدوار ميشلان وكان مخصصا لسائقي السيارات، واستحال بعدها مرجعا لعشاق الطعام في جميع أنحاء العالم.

خارج فرنسا، يغطي دليل ميشلان مجموعة من المدن والبلدان، من نيويورك إلى دبي.