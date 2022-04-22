تستعد الفنانة غادة عبدالرازق، لبدء تصوير عمل درامي جديد، عقب عيد الفطر المبارك.

وكانت غادة قد دخلت من قبل في مفاوضات مع إحدى شركات الإنتاج، من أجل بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "السكة العوج"، على أن يعرض في شهر رمضان الحالي، غير أنه تم تأجيل التصوير لأسباب إنتاجية، وهو ما تسبب في غياب الفنانة عن المشاركة في الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي.

وكانت غادة أيضا قد أعلنت في شهر ديسمبر الماضي عن خوض سباق دراما شهر رمضان بمسلسل جديد يحمل اسم "الأبواب الخلفية"، غير أن المسلسل خرج من السباق بعد توقف التصوير وتأجيله إلى موعد آخر لم يتم الإعلان عنه حتى الآن.

يذكر أن آخر أعمال غادة كان مسلسل "لحم غزال"، الذي خاضت به الماراثون الرمضاني الماضي 2021 بطولة شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.