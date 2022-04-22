‘ساين بوك‘.. تطبيق أردني على الهواتف المحمولة يقدم ترجمة فورية مباشرة للغة الإشارة الخاصة بالصم والبُكم مما يجعله يلعب دورا فعالا في تحسين وصول أفراد هذه الفئة إلى الخدمات والمعلومات بالمملكة والعالم العربي.

تنزيل التطبيق مُتاح مجانا للأفراد والمؤسسات في العالم العربي بحيث يربطهم مباشرة بمترجم لتمكينهم من التواصل مع محيطهم.

وبينما يساعد امرأة صماء على التواصل مع طبيبتها، قال سيف الدين صالح، مترجم لغة إشارة، "طبيعة عملنا هي استقبال المكالمات من ذوي الإعاقة السمعية، الصم، بكون فيه بعض أمور أيام حياتهم عفوا، بكون فيه موقف تعرض له الأصم بيحتاج فيه لمترجم لغة إشارة بشكل فوري، الآن بدي إياه. فبيتم من خلال التطبيق بشركة ساين بوك، اتصال مباشر، فيديو، على أحد المترجمين المتواجدين في الشركة بيتم من خلاله توصيل المعلومة للطرف الآخر اللي هو مقابل الأصم".

ولأن الحاجة هي أُم الاختراع فقد أسس هذا التطبيق الأردني أشرف عودة، وهو مترجم لغة إشارة، مع مجموعة من الصم بعد أن استوحى الفكرة من والديه، وهما من الصم والبكم. ويوضح عودة أنهما عانيا طوال حياتهما بسبب عدم وجود ترجمة فورية متاحة بسهولة في أماكن تقديم الخدمات العامة والخاصة.

وأضاف أشرف عودة، الشريك المؤسس لشركة ساين بوك، لتلفزيون رويترز "والدي ووالدتي من الصم، المعاناة اللي كانوا يعانوها من عدم الوصول، من عدم قدرتهم للوصول لمختلف الخدمات ومختلف المعلومات بسبب عدم وجود ترجمة لغة إشارة طبعا بتحول دون تلقي الخدمة المثلى أسوة بغيرهم من الأشخاص الناطقين. فلذلك يعني أُنشئت الفكرة من قبلي ومن قبل أشخاص أصحاب القضية اللي حكيتلك عنهم، الأشخاص الصم، حتى نهيئ البيئة بأقل التكاليف وأيضا بأسرع وقت وبأقل جهد".

وتستخدم العديد من الكيانات الخاصة والعامة، مثل البنوك وشركات الاتصالات والمستشفيات والبلديات في الأردن بالفعل التطبيق الذي مولته بشكل أولي شركة أورانج الأردن للاتصالات.

يُذكر أن الأردن مُصادق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولديه قانون خاص يُلزم الجهات المعنية بتوفير الترتيبات المعقولة لتسهيل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حقوقهم وحرياتهم.