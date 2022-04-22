كشف المخرج المصري إسلام خيري عن استئناف تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "الجواهرجي" بطولة محمد هنيدي ومنى زكي، وذلك عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال خيري - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه من المقرر أن يستأنف تصوير المشاهد المتبقية من "الجواهرجي" عقب إجازة عيد الفطر، مضيفا أنه انتهى بالفعل من مونتاج ومكساج عدد كبير من المشاهد.

وتابع أن الفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يقع الفنان محمد هنيدي في مشاكل ومواقف محرجة بسبب زوجته في العمل الفنانة منى زكي، حيث يجسد هنيدي دور "جواهرجي"، فيما تجسد "منى" دور زوجته ويحدث بينهما العديد من المواقف في إطار كوميدي.

ويجمع فيلم "الجواهرجي" لأول مرة بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

"الجواهرجي" بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد السعدني، ريم مصطفى، آسر ياسين، عارفة عبدالرسول، وتارا عماد، وتأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.