قال وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر أن جرائم الهجمات الإلكترونية والاحتيال عبر الإنترنت زادت بنسبة 26% خلال العام الماضي وشملت بث برامج ضارة وسرقة بيانات وابتزازا رقميا.

وأضاف الوزير - في تصريح إن احتمالات ارتكاب جرائم الإنترنت تتزايد بسرعة بما في ذلك الاحتيال عبر التسوق الإلكتروني والذي ازدهر بشكل لافت منذ اندلاع جائحة كورونا.

وذكر الوزير أن وباء كورونا أثر على الكثير من المجالات وبخاصة التجارة الإلكترونية؛ حيث تطورت أيضا الجريمة وتحولت من الأشكال التقليدية إلى الفضاء الإلكتروني وإلى الأساليب الجديدة في الاحتيال.

ولفت إلى أن 62% من الشركات التجارية وقعت كضحايا للاحتيال على الإنترنت؛ حيث أدى النمو في المتاجر الإلكترونية والطلبات عبر الإنترنت الناجم عن الوباء إلى المزيد من الجرائم المتكررة ونمو مخططات الاحتيال الجديدة مما تسبب في خسائر مالية كبيرة.

واعتبر كارنر أن الاحتيال عبر الإنترنت يحتل مكانة عالية في قائمة التهديدات المحتملة للتجارة ويتزايد الضرر منه ويصل أحيانًا إلى ملايين من البشر في نفس الوقت.. لافتا إلى أهمية تكثيف توفير عوامل الأمان في عمليات الشراء للمتسوقين عبر الإنترنت.