قال مكتب التراث الثقافي لبلدية بكين إن متحف سور الصين العظيم بدأ في قبول مخططات للتجديد والتحديث من معاهد ومراكز التصميم المحلية والخارجية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويغطي مشروع التجديد والتحديث مساحة أرضية تبلغ حوالي 27 ألف متر مربع ومساحة بناء تبلغ حوالي 16 ألف متر مربع.

وبعد التحديث، سيتألف المتحف من مركز معارض ومركز زوار ومركز بحث وتبادل دولي.

وتم إغلاق المتحف، الذي يقع في المنطقة ذات المناظر الخلابة في قطاع بادالينغ من السور العظيم، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، منذ 6 أبريل لتغليف ونقل أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية ثقافية.