أظهرت بيانات معهد الإحصاء الإيطالي "آيستات" تسجيل الميزان التجاري لإيطاليا عجزا خلال شهر شباط/فبراير الماضي، مع نمو الواردات بمعدل أسرع من نمو الصادرات.

وبلغ عجز الميزان التجاري خلال شهر شباط/فبراير الماضي 662ر1 مليار يورو (792ر1 مليار دولار)، مقابل فائض قدره 750ر4 مليار يورو في الشهر نفسه من العام الماضي، وعجز قدره 128ر5 مليار يورو في كانون الثاني/يناير الماضي.

وزادت صادرات إيطاليا في شهر شباط/فبراير الماضي بنسبة 7ر22% بعد زيادتها بنسبة 6ر22% خلال كانون الثاني/يناير الماضي. وزادت الواردات بنسبة 9ر44% بعد زيادة بنسبة 7ر44% خلال الفترة نفسها.

وزاد عجز ميزان تجارة الطاقة لإيطاليا خلال شباط/فبراير الماضي إلى 263ر7 مليار يورو مقابل 213ر2 مليار يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وعلى أساس شهري زادت صادرات إيطاليا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 6ر1% في حين زادت الواردات بنسبة 4ر5%. وخلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية شباط/فبراير الماضي بنسبة 8ر5% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في حين زادت الواردات بنسبة 6ر13%.