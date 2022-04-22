يشهد الفيلم التونسي الطويل "تحت الشجرة" للمخرجة أريج السحيري، عرضه الأول عالميا ضمن فعاليات الدورة الـ75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي تقام خلال الفترة من 17 وحتى 28 مايو المقبل، ضمن تظاهرة نصف شهر المخرجين التي يشارك فيها 23 فيلما من جميع أنحاء العالم ومن بينها ثلاثة أفلام عربية."تحت الشجرة" هو أول فيلم روائي لأريج السحيري،

فاز مشروع فيلم تحت الشجرة بجائزة MAD Solutions ومهرجان الجونة في ورشة فاينال كات فينيسيا، وجائزة أطلس بوست برودكشن في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

تدور أحداث الفيلم بين الأشجار، حيث يعمل الشباب والشابات أثناء موسم الحصاد الصيفي، ويختبرون بعض الأحاسيس للمرة الأولى، ويتغازلون ويحاولون فهم بعضهم البعض، كما يسعون نحو العثور على روابط عميقة، وأحيانا يهربون منها.

الفيلم إنتاج مشترك بين تونس (شركة Henia Production)، وسويسرا (شركة Akka Films) وفرنسا (شركة Maneki Films)، ويتولى توزيعه عالميا شركة Luxbox فيما تتولى شركة MAD Solutions توزيع وتسويق الفيلم في العالم العربي.

أريج السحيري هي مخرجة ومنتجة وصحفية تونسية - فرنسية ولدت في فرنسا عام 1982، وعندما كان عمرها 19 عاما سافرت إلى كندا لتتابع دراستها في إدارة الأعمال قبل أن تتوغل في صناعة الأفلام الوثائقية وكرست السحيري نفسها لتسجيل وتوثيق الحياة التونسية، ففي عام 2012 أخرجت الفيلم الوثائقي الطويل ألبوم العائلة، وفي عام 2013 أخرجت الفيلم الوثائقي القصير My Father’s Facebook ، ومنذ هذا الحين كرست جهودها في تصوير السكك الحديدية التونسية، وهو ما دفعها لإنجاز فيلمها الوثائقي الطويل الأول عالسكة، كما شاركت في إخراج الفيلم الوثائقي الطويل جريمة لا توصف.