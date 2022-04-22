أعلنت شركة مستحضرات التجميل الفرنسية لوريال زيادة مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 19% سنويا إلى 06ر9 مليار يورو مقابل 61ر7 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت إيرادات قطاع منتجات المحترفين بنسبة 7ر22% إلى 04ر1 مليار يورو، في حين زادت إيرادات منتجات المستهلكين بنسبة 1ر11% إلى 30ر3 مليار دولار. وزادت إيرادات قطاع لوريال لوكس بنسبة 1ر25% إلى 46ر3 مليار يورو، وزادت مستحضرات التجميل النشطة بنسبة 4ر22% إلى 25ر1 مليار يورو.

من ناحيته قال نيكولاس هيرونيمو الرئيس التنفيذي لشركة لوريال إنه في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا وتشديد معايير النظافة العامة في الصين، حققت لوريال أداء قويا خلال الربع الأول من العام الحالي بفضل نمو المبيعات بنسبة 19%.

وأضاف "خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي استمر نمو سوق مستحضرات التجميل العالمية مع عدم تأثر السلوك الشرائي للمستهلكين بالتضخم. وواصلت لوريال استراتيجية التميز والابتكار، مع مواصلة التفوق في مختلف قطاعات سوق مستحضرات التجميل على مستوى العالم، لتحقق نموا قويا كما وكيفا".