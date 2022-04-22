انتهى المخرج المصري سامح عبدالعزيز، من وضع اللمسات الأخيرة والنهائية لفيلمه الجديد "ليلة العيد"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر المبارك.

وشملت اللمسات الأخيرة الانتهاء من كافة عمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم، تمهيدا لطرح البوستر الدعائي مطلع الأسبوع المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول عدة قضايا مجتمعية، منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق لتناول قضية تعرض المرأة للظلم والقهر في بعض الأحيان، وخاصة في مراحل الطفولة والشباب.

الفيلم بطولة يسرا، غادة عادل، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، سيد رجب، محمود حافظ، أحمد خالد صالح، مايان السيد، عارفة عبدالرسول وسميحة أيوب ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.