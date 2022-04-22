أعلنت شركة الكمبيوتر وخدمات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة إنترناشونال بيزنس ماشينز (آي.بي.إم) تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقالت الشركة إن صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 733 مليون دولار بما يعادل 81ر0 دولار للسهم الواحد، مقابل أرباح قدرها 955 مليون دولار بما يعادل 06ر1 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود الخاصة ووضع المتغيرات الموسمية في الحساب 27ر1 مليار دولار بما يعادل 40ر1 دولار للسهم الواحد.

في الوقت نفسه زادت إيرادات آي.بي.إم خلال الربع الأول بنسبة 7ر7% سنويا إلى 20ر14 مليار دولار مقابل 19ر13 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.