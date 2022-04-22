تعد نيويورك هي الولاية الأمريكية الوحيدة التي يوجد بها العديد من المقاطعات المعرضة لخطر كبير بسبب تأثيرات كوفيد-19، وفقا لما ذكرت صحيفة ((تايمز يونيون)) نقلا عن أحدث البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقد أفادت الصحيفة بأن "هناك الآن 10 مقاطعات في الولاية معرضة بشدة لخطر الإصابة بكوفيد-19".

جاء ذلك في الوقت الذي حددت فيه الولاية سلالتين فرعيتين شديدتي العدوى من أوميكرون تشقان طريقهما عبر وسط نيويورك والمناطق المحيطة، حيث ينتشر الفيروس بشكل أكبر، وفقا للتقرير. /