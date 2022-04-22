القاهرة- خلود أبوالمجد

بعد ابتعاد استمر 4 سنوات عادت النجمة منة شلبي إلى الشاشةالرمضانية بمسلسل بطلوع الروح المستوحى من أحداث حقيقيةوتؤدي فيه دور "روح " التي يجبرها زوجها على الانتقال معه إلى دولةالخلافة الإسلامية في سورية بعدما خطف ابنها.

وشهدت أولى الحلقات أحداثا متسارعة مليئة بالتوتر والقلق، والذي نجحت في إبرازه النجمة منة شلبي من خلال أدائها التمثيلي كأم تبحث عن ابنها.

تبدأ الأحداث بروح التي كانت تعيش حياة مرفهة مع زوجها أكرم وابنها سيف، وخلال رحلة سياحية في تركيا تفاجأباختفاء زوجها وابنها وبعد ساعات تتلقى مكالمة من زوجها يطلب منها مقابلته في مكان على الحدود التركية السورية لتقع مواجهة قوية بين منة وزوجها حيث تطلب منه رؤية ابنها لكنه يشترط عليها عبور الحدود معه إذا كانت ترغب في رؤية ابنها مرة أخرى والانضمام إلى التنظيم الإرهابي، ورغم رفضها تجد نفسها مجبرةعلى اتباعه لإنقاذ ابنها.

تحاول روح استيعاب صدمتها في زوجها والتعايش مع الظروف الجديدة والتي تبدأ منذ عبورها الحدود وارتدائها النقاب والملابس السوداء اللون وفقاً لأحكام الدولة الإسلامية في الشام والعراق ثم العيش في منزل متواضع لا يضم سوى بعض الأثاث البسيط وتبدأ في التعرف على طريقة الحياة وسط التنظيم الإرهابي حيث تحذرها جارتها من فتح الباب دون النقاب حتى لا تتعرض للجلد، وأن عليها الذهاب إلى ملتقى الفتاة المسلمة حيث دروس الفقه وتبادل الأفكار ووصفات الطهي.

بطلوع الروح مسلسل درامي رمضاني من 15 حلقة مستوحى من أحداث حقيقة، يدور حول روح التي يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سورية، وتحاول روح النفاد بريشها لينتهي بها المطاف في معكسر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة لمصر حلما بعيدا. المسلسل من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، محمد حاتم، أحمد السعدني، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وتأليف محمد هشام عبية.

وكان آخر أعمال منة شلبي الرمضانية هو واحة الغروب عام 2017 عن رواية الكاتب الكبير بهاء طاهر، والذي حقق نجاحاً كبيرا وحصد عددا من الجوائز من نقابة المهن السينمائية بجانب جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الفضائيات العربية. ومن أحدث أعمال منة التليفزيونية نمرة اتنين وفي كل أسبوع يوم جمعة وليه لأ وفي مجال السينما الفيلم الكوميدي من أجل زيكو مع كريم محمود عبد العزيز، وفيلم الإثارة الجريمة مع النجمين أحمد عز وماجد الكدواني.