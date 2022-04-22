ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام ان فرق الإطفاء من السيطرة على حريق بمنزل عربي ومبنى مهجور اندلعا في منطقة حولي فجر اليوم الجمعة.

واوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق إطفاء حولي والسالمية للتعامل مع الحادثين، وقد تبين أن الحريقين يبعدان عن بعض مسافة 600 متر.

واضافت الادارة أن الحريق الأول كان في منزل عربي قديم مكون من 3 أدوار تم إخلاء سكانه وإخماده، أما الحريق الثاني فكان في ساحة مبنى مهجور وتم التعامل معه والانتهاء من الحادثين دون وقوع أي إصابات .

هذا، وقد باشر فريق إدارة تحقيقات الحوادث عمله لمعرفة أسباب الحريقين.