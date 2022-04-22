كشفت القيادة الروسية، عن نيتها السيطرة على كامل منطقة دونباس وجنوب أوكرانيا، لإقامة ممر بري مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن روستام مينيكاييف نائب قائد قوات المنطقة العسكرية الروسية الوسطى قوله خلال لقاء مع شركات المجمع الصناعي-العسكري الروسي في إيكاترينبورغ (الأورال) "منذ بداية المرحلة الثانية من العملية الخاصة والتي بدأت قبل يومين، أحد أهداف الجيش الروسي هو بسط سيطرته الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا".

واضاف "سيضمن ذلك ممرا بريا إلى شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى إجهاد البنى التحتية الحيوية للاقتصاد الأوكراني، موانئ البحر الأسود التي تسلّم عبرها المنتجات الزراعية والمعدنية".

ويبدو أن هذه التصريحات تؤكد أن روسيا تسعى أيضا لاحتلال أوديسا، الميناء الأوكراني الكبير والمدينة الثالثة في البلاد.

وبحسب مينيكاييف، فإن السيطرة على جنوب أوكرانيا من شأنها أن تسهّل مساعدة الانفصاليين الموالين لروسيا في ترانسدنيستريا الذين سيطروا على هذه المنطقة من مولدافيا المتاخمة لغرب أوكرانيا منذ العام 1992.

وأكد أن "السيطرة على جنوب أوكرانيا هي أيضا ممر إلى ترانسدنيستريا حيث يضطهد السكان الناطقون بالروسية".

ومولدافيا هي دولة سوفياتية سابقة ناطقة بالرومانية يحكمها نظام موال للغرب.

وقالت كييف في وقت سابق من الشهر الجاري إن هناك قاعدة جوية في المنطقة يتم إعدادها لاستقبال طائرات وإن موسكو ستستخدمها لانطلاق القوات المتجهة إلى أوكرانيا، وهو ما نفته وزارة الدفاع في مولدافيا والسلطات في ترانسدنيستريا.

وقال مينيكاييف "نحارب العالم بأسره، في الوقت الراهن، كما حدث أثناء الحرب الوطنية العظمى (الاسم الذي أطلق على الحرب العالمية الثانية في روسيا)، كانت أوروبا كلها والكوكب بأسره ضدنا في ذلك الوقت. والآن يتكرر ذلك. لم يحبوا روسيا.

في هذه الاثناء، أطلق رئيس بلدية ماريوبول التي قالت روسيا انها سيطرت عليها باستثناء آخر جيوب المقاومة المحاصرة في مصنع ازوفستال، نداء جديدا من أجل "الإخلاء الكامل" للمدينة. وقال رئيس البلدية فاديم بويتشينكو للتلفزيون الوطني "نحتاج لشيء واحد فقط.. الإجلاء الكامل للسكان. هناك حوالي 100 ألف شخص ما زالوا في ماريوبول".

ولم يقدم بويتشينكو، الذي لم يعد في ماريوبول، أي تقارير جديدة بشأن وجود قتال في المدينة الواقعة على بحر آزوف أو حولها. لكنه قال دون الخوض في تفاصيل إن "استهزاء" القوات الروسية بمن تبقى في ماريوبول مستمر.

وقال بويتشينكو إن عشرات الآلاف من السكان قتلوا. ولا يتسنى التحقق من الأرقام.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين. ولا تزال مجموعة من المقاتلين الأوكرانيين داخل مخابئ تحت الأرض في مجمع آزوفستال للصلب، إلى جانب مئات المدنيين في أوضاع بائسة، بحسب السلطات الأوكرانية.

الى ذلك ، اتهمت الأمم المتحدة الجيش الروسي بارتكاب أعمال "قد ترقى إلى جرائم الحرب" في أوكرانيا منذ بدء الغزو في 24 فبراير، بما في ذلك قصف عشوائي أدى إلى مقتل مدنيين وتدمير مدارس ومستشفيات.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف "القوات المسلحة الروسية قصفت بشكل عشوائي مناطق مأهولة ما أدى إلى مقتل مدنيين وتدمير مستشفيات ومدارس وبنى تحتية مدنية أخرى، وكلها أعمال قد ترقى إلى جرائم حرب".