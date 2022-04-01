«عثرت على السلام النفسي في كاليفورنيا» الأمير البريطاني هاري، يؤكد أنه عثر على السلام في بيته بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة بعيدا عن موطنه وحياة القصور في بريطانيا. الأمير البريطاني هاري، يؤكد أنه عثر على السلام في بيته بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة بعيدا عن موطنه وحياة القصور في بريطانيا.

الأمير هاري، يؤكد أنه عثر على السلام في بيته بولاية كاليفورنيا بعيدا عن موطنه وحياة القصور.. وبيل غيتس يؤكد أن إصابة كثير من الناس بفيروس كوفيد هو ما أسهم في تكوين مناعة المجتمعات