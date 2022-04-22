أفاد رئيس لجنة اللاجئين في البرلمان التركي، وعضو حزب العدالة والتنمية في البرلمان عن ولاية أنطاليا، أطاي أولوس، بأنه لن تتم إعادة أي لاجئ سوري إلى بلاده إلا بشكل طوعي.



وأكد أولوس، خلال ورشة عمل أقامها مركز الدراسات الاستراتيجية للديبلوماسية الإنسانية، الخميس، نقلها موقع تلفزيون «سوريا» في العاصمة التركية أنقرة، أن سياسة إعادة السوريين إلى بلادهم ستكون بشكل طوعي، وأنها السياسة الوحيدة التي تتبعها الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم.



وأشار أولوس إلى ان أبناء المناطق التي تقبع تحت سيطرة حكومة دمشق، وحتى أبناء الشمال السوري، لن يتم إجبارهم على العودة إلا إذا أرادوا ذلك، مؤكدا التزام الحكومة التركية بترك خيار العودة الطوعية حتى وإن تم تشكيل حكومة سورية جديدة متوافق عليها من قبل السوريين.



واعتبر أولوس أن مسألة «تسييس» ملف اللاجئين السوريين في تركيا ستكون له تبعاته على السوريين والمواطنين الأتراك على حد سواء، مطالبا بعدم إقحام هذا الملف في الأمور السياسية التي تشهدها البلاد مع اقتراب الانتخابات التركية، لكونه ملفا إنسانيا بالدرجة الأولى ولا يحمل أي بعد سياسي.



وتطرق أولوس إلى خطاب المعارضة التركية الذي يقوم على الخلط بين مفهوم «الهجرة غير الشرعية» التي تقوم تركيا بمحاربتها، ومفهوم «اللجوء الإنساني» الذي ينطبق على السوريين الهاربين من الموت والحرب في بلادهم، الأمر الذي ساعد في زيادة الاحتقان لدى المجتمع التركي ضد اللاجئين السوريين.



في سياق متصل، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن إيقاف «إجازة العيد» التي تمنحها الحكومة التركية للاجئين السوريين من أجل زيارة سورية في الأعياد.



وأكد صويلو عبر بث مباشر على قناة «NTV» على قراره بإيقاف «إجازة العيد» الممنوحة للاجئين السوريين، مشيرا إلى أن حرس الحدود لن يسمح للذين ذهبوا إلى سورية لقضاء عطلة عيد الفطر بالعودة.



وأضاف: «قلنا منذ الأسبوع الماضي انه لن يتم منح إجازة عيد، والآن لا يتم منح هذا الإذن، والذاهبون إلى المناطق الآمنة يستطيعون البقاء هناك، لن يسمح لأولئك الذين يريدون الذهاب لقضاء العطلة بالعودة».



وتابع: «لقد أوقفنا الذهاب إلى سورية بشكل كبير لمدة أربعة أعياد بسبب الوباء، وبقي نحو 60% من الذين ذهبوا هناك، في جميع الأحوال أولئك الذين يذهبون في إجازات ليسوا بالعدد الكبير».



وذكر صويلو أن عدد السوريين الذين عادوا بشكل طوعي «يقارب 500 ألف شخص» انتقلوا للعيش في المناطق الآمنة التي تم إنشاؤها، مشيرا إلى أن تركيا «تبني بيوتا حضرية في إدلب».