أكد خبير عقاري جمود عملية التداول العقاري لعدة أسباب أهمها الإجراءات التي يقوم بها مصرف سورية المركزي والتي تهدف لسحب السيولة من السوق السورية، والرسوم والضرائب العقارية، وحالة الفقر التي يعانيها المواطن لدرجة غير مسبوقة.



وفي تصريح لإذاعة «ميلودي إف.إم» السورية المحلية، أشار الباحث الاقتصادي د.عمار يوسف إلى التحويلات الخارجية وتعقيداتها بالنسبة للمغتربين الذين يريدون إرسال مبالغ لشراء عقارات، وقال ان توقف عمليات الإقراض أو الإجراءات الروتينية الغير مسبوقة في عملية الإقراض أدى لإحجام الناس عن شراء العقارات.



وتابع: إذا لاحظنا ان الاستثمار الوحيد في سورية هو الاستثمار العقاري والأهداف الائتمانية للعقار موجودة وآخر ما نفكر به هو عملية السكن، إلا أن إجراءات المركزي أوقفت لدى المواطن فكرة بيع العقار، ولفت إلى ثبات سعر الصرف في السوق السوداء فيما أسعار المواد ترتفع بنسب كبيرة وبشكل جنوني.



واعتبر ان هناك إجراءات معينة تهدف إلى إبعاد الناس عن البنوك.



ووصف ما يحدث بأنه إجراءات متلاحقة وعدم الثقة بالبنوك وأكبر كارثة حصلت عندما وضع السوريون نقودهم في المصارف اللبنانية والخسارة التي تحققت نتيجة عدم ثقتهم بالبنوك السورية.



وأكد ان الاقتصاد قائم على ضخ السيولة في الأسواق وإذا لم يضخ سيولة فلا يمكن إنعاش الاقتصاد وتحريكه من جديد، لكن كل الإجراءات تهدف لسحب السيولة من الأسواق السورية.



واعتبر أن الخطأ القاتل في إضعاف القدرة الشرائية لليرة السورية هو في سحب السيولة والتوقف عن ضخ مبالغ نقدية بالسوق السورية.