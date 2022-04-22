

تعرض المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة بيروت الثانية، ياسين فواز نجل رجل الأعمال قاسم فواز (من بلدة تبنين الجنوبية) المعروف بـ «الكينغ رولوديكس» إلى إطلاق نار في منزله الكائن بالرملة البيضاء - بيروت، مما تسبب بإصابة اثنين من مرافقيه ونقلا على الأثر إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن تحضر القوى الأمنية إلى المكان وتباشر تحقيقاتها.



«الكينغ» أكد في تصريح له تلقيه «منذ مدة تهديدات لكي انسحب من السباق الانتخابي»، مشيرا إلى أن «محاولاتهم لن تخيفني ولن أتراجع»، ودعا «الدولة إلى التحرك فورا وأخذ حقه».



وبحسب المعلومات المتداولة، فإنه «تم تحديد الفاعلين وسيتم إلقاء القبض عليهم في أقرب وقت».



ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من الإشكال الذي شهد احتفال إطلاق لائحته «نعم بيروت» في فندق «ريفييرا» ببيروت عندما حاول عدد من المدنيين الدخول إلى الفندق عنوة، فحطموا الباب الزجاجي الرئيسي بهدف ملاقاة الكينغ رولوديكس خلال الحفل الذي تم تعليقه، على أثر تناقل معلومات أنه سيتم توزيع مبالغ مالية على الحضور، وكان أن استقدمت تعزيزات أمنية إضافية أمام الفندق.