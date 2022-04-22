دارين العلي

أكد وزير الاشغال ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م. علي الموسى ان وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة خطوت خطوات جادة وفعالة للتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عمليات إنتاج الكهرباء والماء.

وقال الموسى في تصريح صحافي بمناسبة يوم الارض إن الوزارة عملن لتقليل الانبعاثات عن طريق استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء والمياه باستخدام تقنية الدورة المشتركة التي من شأنها تقليل نحو 5.570.000 طن مكافئ من الغازات الدفيئة، بالاضافة إلى إنتاج المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي والعمل على توسعة إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة لتصل إلى 15% من إجمالي الطاقة المنتجة في دولة الكويت بحلول عام 2030.

ولفت الوزير الى ان العالم أجمع يحتفل في 22 أبريل من كل عام بيوم الأرض، وتحرص وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على مشاركة العالم في هذا الاحتفال.

واضاف ان الأرض هي هوية الإنسان ومنها نستخرج الركائز الأساسية للحياة مثل الماء والغذاء و عليها تنشأ المدن وتقوم الحرف والصناعات، لذا علينا المحافظة على البيئة من خلال ممارساتنا اليومية ويصادف هذا العام الذكرى 52 للاحتفال بيوم الأرض تحت شعار استثمروا في كوكبنا.

ولفت الى تفاقم تأثير درجة الحرارة الشديدة وحرائق الغابات والفيضانات في كوكب الأرض بالإضافة إلى جائحة كورونا التي ما زال العالم يعاني آثارها حتى اليوم، وأصبحت الأزمة المناخية الشغل الشاغل لجميع الحكومات والمؤسسات.