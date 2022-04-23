تأهل فريق الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد تعادله مع مضيفه الرجاء المغربي بنتيجة (1/1)، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "محمد الخامس" في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.

تقدم الرجاء بهدف مبكر في الدقيقة 5 عن طريق لاعبه فابريس نجوما، ثم نجح الأهلي في تسجيل هدف التعادل الثمين في الدقيقة 44 من الشوط الأول عبر ضربة رأسية متقنة من المدافع محمد عبد المنعم، فيما أهدر علي معلول ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 17.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة (1/2)؛ ليتأهل الأهلي للمربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا بنتيجة (2/3) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبذلك ضرب الاهلي موعدا مع وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي بعدما خطف بطاقة التأهل من ملعب الترجي التونسي 1-0 بعد التعادل سلبا في الجزائر.