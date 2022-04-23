أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف قرارا بشأن إيقاف تسجلي والتحاق الطلبة الكويتيين بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في بعض مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة.

وجاء في القرار:



مادة أولى

إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات وذلك في مؤسسات التعليم العالي التالية:



1 - Coventry University.



2 - London South Bank University.



3 - University of Bradford.



4 - Staffordshire University.



5 - University of Sunderland.



مادة ثانية

لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين فعليا والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار.



مادة ثالثة

يلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.



مادة رابعة

يسري هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.



كما أصدر المضف قرارا بإيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين ببرنامج الماجستير تخصص التربية الرياضية بجامعة اليرموك في المملكة الأردنية الهاشمية، وجاء فيه:



مادة أولى

إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين ببرنامج الماجستير تخصص التربية الرياضية بجامعة اليرموك في المملكة الأردنية الهاشمية.



مادة ثانية

لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين فعليا والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار.



مادة ثالثة

يلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.



مادة رابعة

يسري هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2023/2022 وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه، وينشر في الجريدة الرسمية.