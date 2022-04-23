أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو قرارا وزاريا بإشهار مبرة «مطير» الخيرية.

وجاء في القرار:

مادة 1



تشهر مبرة مطير الخيرية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة 2



يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وجاء في النظام الأساسي للمبرة:



قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة مطير الخيرية ومقرها دولة الكويت، وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات الدينية والعلمية والأدبية والاجتماعية والفنية ومساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع، واستقبال وتوزيع الصدقات والزكاة على المحتاجين مساعدة الأسر المتعففة والأرامل وذوي الدخل الضعيف وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها، وذلك طبقا لما يقرر مجلس الإدارة وبعد موافقة الوزارة، وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة على أن تمارس تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة:



والمؤسسون هم:

٭ عبدالمحسن مخلد سلطان المطيري

٭ منصور بدر منصور المطيري

٭ عبدالهادي مخلد سلطان المطيري

٭ سلمان علي سفر المطيري

٭ عبدالرحمن فريهيد مذكر المطيري

٭ غازي سالم غازي المطيري

٭ نايف مسعد هلال المطيري

٭ حربي جاعد غزاي المطيري

٭ منصور حمود سلطان المطيري

٭ مجبل مطر رحيم المطيري

٭ راشد جديع فارس المطيري

٭ عبدالكريم عبدالله صنيدح الديحاني

٭ بدر صنت دابان الديحاني

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكونا من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.