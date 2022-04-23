أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مركزا تعليميا ومدرسة ثانوية في كابول ومسجدين في مدينتي قندوز ومزار شريف في جمهورية أفغانستان والتي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات.

وشددت الوزارة على موقف الكويت المبدئي والثابت الماهض للعنف والإرهاب، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده لوأد هذه الظاهرة وتخليص العالم والبشرية من شرورها.

واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن تضامنها مع الشعب الأفغاني وعن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.