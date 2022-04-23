استأنف القضاء في مدينة هاسيلت في بلجيكا، محاكمة 18 مدعيا عليهم في وفاة طالب 20/ عاما/ خلال طقوس الانضمام لمنظمة جامعية، في حادثة هزت بلجيكا.

يشار إلى أن المدعي عليهم متهمون بالقتل غير العمد ،وعدم تقديم المساعدة وتقديم مواد مضرة ومميتة.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا) أن المحكمة استجوبت الـ18 فردا وهم من أعضاء المنظمة ومحامييهم. وبدأت المحاكمة في أيلول/سبتمبر 2021 واستمعت إلى شهود وشهادة خبير في تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب تقارير إعلامية بلجيكية ،توفى ساندا ديا في كانون الأول/ديسمبر 2018 بعدما احتسى كميات هائلة من زيت السمك والكحوليات وقضم رأس سمكة حية في محاولة للانضمام لنادي "رويتسيجوم" الذكوري للنخبة إلى جانب أشخاص آخرين يأملون للنادي.

وبحسب قناة "في ار تي ان في اس" البلجيكية، فإنه جرى إجبار ديا على البقاء نصف عار في حفرة مليئة بالمياه في الخارج في درجات حرارة بلغت 6 درجات مئوية، إلى جانب مرشحين اثنين آخرين.

وفي مساء اليوم الثاني من الطقوس، جرى نقل الرجل إلى المستشفى فاقدا للوعي ،وكان يعاني من انخفاض درجة الحرارة. وتوفى نتيجة لسوء المعاملة.

وأثارت القضية غضبا بشأن وحشية الطقوس بالإضافة إلى حالة من النقاش بشأن العنصرية في بلجيكا حيث أن الضحية كان أسود البشرة، وكانت عضوية المنظمة الجامعية للبيض.