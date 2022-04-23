بعد قرابة خمسة عشر عاما على فقدان الطفلة البريطانية مادلين ماكان في جنوب البرتغال، أعلن القضاء البرتغالي توجيه اتهام إلى رجل ألماني يُشتبه بضلوعه في القضية، في تطور رحب به والداها مؤكدَين أنهما لم "يفقدا الأمل" في عودة ابنتهما.

وكتبت كايت وجيري ماكان في بيان نُشر على الموقع المخصص لفقدان طفلتهما "رغم أن الاحتمال قد يكون ضئيلاً، إلا أننا لم نفقد الأمل في أن مادلين لا تزال على قيد الحياة وأننا سنجدها".

وأشارا إلى أن المشتبه به "لم يتم اتهامه بعد بأي جريمة محددة تتعلق باختفاء مادلين".

وجاء ذلك بعيد إعلان المدعي العام البرتغالي مساء الخميس توجيه اتهام بناء على طلبه إلى مشتبه به في ألمانيا، من دون تحديد هويته أو طبيعة الشبهات التي تحوم حوله، في إطار تحقيق يتعلق باختفاء مادي أجري "بالتعاون مع السلطات الإنكليزية والألمانية".

وقال هانز كريستيان ولترز الناطق باسم مكتب النيابة العامة في برونسفيك المسؤولة عن الشق الألماني في هذه القضية، لفرانس برس "من البديهي أن الشبهات تحوم حوله لدى الجانب البرتغالي أيضا"، لكن "سيكون من المفاجئ لي أن يكونوا قد تقدموا في تحقيقاتهم أكثر منا هنا بين ليلة وضحاها".

من جانبه رد ممثل "كريستيان ب." فريدريش سيباستيان فولشر، المحامي في كييل بشمال ألمانيا "يجب ألا نبالغ في تقدير هذا الإجراء الذي اتخذته السلطات البرتغالية".