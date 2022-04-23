أعلن الفنان أحمد حلمي طرح فيلمه الجديد "واحد تاني" بدور العرض يوم 30 أبريل الحالي قبل عيد الفطر المبارك بيومين وسط توقعات بأن يكون أحد أبرز المتنافسين على عيدية الجمهور.

ونشر حلمي البرومو الدعائي للفيلم عبر صفحته بموقع انستجزام حيث كشف البرومو أن الفيلم يحمل طابعا كوميديا إلى جانب لمحة رومانسية تجمع حلمي ببطلة العمل روبي.

وظهر في البرومو الدعائي كذلك مجموعة من أبطال الفيلم بينهم عمرو عبدالجليل ونسرين أمين ونور إيهاب وأحمد مالك وعمرو وهبة.

الفيلم يكشف العديد من المتغيرات التي حدثت داخل المجتمع خلال السنوات الأخيرة من خلال أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون مهمته إجراء مقابلات مع السجناء، تجمعه الصدفة بأحد زملاء دراسته القدامى، ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال، ويتعمق في عالمه ليشعر بالإحباط والفشل نتيجة الطريق الذي اختاره لحياته.