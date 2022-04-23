قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر إنه بدءا من غدا الأحد وحتى يوم 30 أبريل الجاري سيترائى القمر مع الكواكب الأربعة (الزهرة والمشترى والمريخ وزحل) في مشهد فلكي رائع فجرا.

وأشار تادرس ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى اقتران القمر مع كوكب زحل (أى يتجاوران في السماء) يوم 25 أبريل ، ثم يقترن القمر مع كوكب المريخ في 26 أبريل ، فيما سيقترن القمر مع كوكبي الزهرة والمشتري معا في 27 أبريل، كما أن الزهرة والمشتري سيقترنان في 30 أبريل.

وأوضح أن هذه الاقترانات تحدث فجرا قبل شروق الشمس بساعتين تقريبا إلى أن تختفي الظاهرة في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

ولفت إلى ظاهرة فلكية أخرى ستحدث يوم 29 أبريل ، حيث يبلغ كوكب عطارد أقصى استطالة له من الشمس يوم 29 أبريل ، وهو يترائى في السماء الغربية مساء بعد غروب الشمس مباشرة ، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب عطارد حتى غروبه في الثامنة مساء تقريبا .