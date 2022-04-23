تقوم محطة الفضاء الدولية بإجراء مناورة غير مخطط لها اليوم السبت لتجنب الاصطدام بحطام في الفضاء.

وقالت هيئة الفضاء الروسية "روسكوسموس" إنه "سيتم تشغيل محركات سفينة الفضاء "بروجرس إم إس18-" في الساعة الرابعة و30 دقيقة مساء بتوقيت موسكو(1330 بتوقيت جرينتش) . وترسو سفينة الشحن في المحطة.

وسيؤدي ذلك إلى تسريع محطة الفضاء الدولية، بمعدل متر واحد للثانية وتحركها إلى أعلى بواقع 8ر1 كيلومتر.

وبعد إجراء هذا التصحيح، ستطير المحطة على ارتفاع 414 كيلومترا فوق الأرض، طبقا لما ذكرته هيئة "روسكوسموس".

ويبلغ أقصى ارتفاع للمحطة ما يزيد قليلا على 438 كيلومترا.

والحطام مشكلة متزيدة بالنسبة للسفر إلى الفضاء. وتحتاج محطة الفضاء الدولية بانتظام إلى تفادي الأجسام المتطايرة، حيث أن الاصطدام بها ربما يدمرها.