أعلنت الفنانة نيللي كريم اليوم السبت الانتهاء من تصوير مسلسل (فاتن أمل حربي)، المعروض في موسم رمضان الحالي، مشيدة بكواليس التصوير رغم صعوبتها.

وقالت نيللي كريم - في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صباح اليوم - "فركش مسلسل فاتن أمل حربي"، موجهة الشكر لكل من بذل جهدا في العمل.

وأضافت "كانت أيام حلوة رغم صعوبتها.. شكرا أحلى فريق.. حتى الآن غير مصدقة أنه خلاص".

وكانت نيللي كريم قد أكدت - في فيديو نشرته يوم الأربعاء الماضي - أن المسلسل يبرز مشاكل المرأة الحقيقية في المجتمع، مشيرة إلى أن شخصيتها في المسلسل صعبة وسهلة في نفس الوقت.

وقالت "إن فاتن شخصية موجودة وعايشة في المجتمع"، لافتة إلى أنها مرت على المستوى الشخصي بأكثر من موقف تعرضت له فاتن في المسلسل.

وأضافت أن فاتن عندها أمل وهي مثل كل الستات لديها مشاكل، وتحارب من أجل أولادها وعائلتها، وما تعرضت له فاتن في المسلسل حدث مع نساء كثيرات.. موضحة أن مشاهد العمل تقدم قصصا حقيقية ومن الواقع وليست خيالية.

وأوضحت أن فريق العمل يبذل مجهودا كبيرا لخروج المسلسل بأفضل شكل وصورة تعجب الجمهور خاصة أنهم يعملون لساعات طويلة، لافتة إلى أن العمل كبير ويقدم وجبة دسمة من القضايا الشائكة، منها الزواج العرفي والزواج الرسمي، وغيرهما من القضايا التي تهم المرأة.