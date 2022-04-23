توقف معهد سيروم الهندي، أكبر مصنع للقاحات في العالم، ومورد رئيسي للقاحات كوفيد- 19 للدول النامية، عن صنع دفعات جديدة من اللقاحات بعدما وصل مخزونه إلى 200 مليون جرعة وسط وفرة في العرض العالمي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

وقال أدار بونوالا الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم في اجتماع اقتصاد هندي تنظمه موقع " تايمز نتوورك": "لدينا في المخازن 200 مليون جرعة. اضطررنا إلى وقف الإنتاج في كانون أول/ ديسمبر"، وأشار إلى أنه قلق من الخسارة إذا انتهت صلاحية الجرعات.

وأًضاف: "تلقيت عروضا علي أن أتقدم بتبرعات مجانية لمن يريد الحصول على اللقاح"