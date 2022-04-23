صنفت مبادرة "الموهوبون العرب"، الطالبة البحرينية حوراء محمد صادق الحكم، ضمن نخبة المواهب المتميزة على مستوى 12 دولة عربية مشاركة، لتميزها في القيادة والخطابة والحساب الذهني.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن اللجنة المختصة بالمبادرة في نسختها الأولى، والتي أقيمت بالاشتراك بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة "الألكسو"، أشادت بما حققته الطالبة من إنجازات عبر رحلتها الدراسية، ومن أهمها التفوق الدراسي في جميع الصفوف، والفوز في "تحدي القراءة العربي" مرتين بالمركز الأول على مستوى المدرسة في المرحلة الابتدائية، والتميز بالخطابة والإلقاء والحساب الذهني، وتمتعها بالمهارات القيادية التي تركت بصمتها الواضحة في المحافل الداخلية والخارجية.

وأثنت المبادرة على ما تبذله مملكة البحرين ممثلةً بوزارة التربية والتعليم من جهود أدت إلى بروز مثل هذه النماذج الطلابية الاستثنائية على المستوى الدولي.