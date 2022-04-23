أظهرت بيانات اقتصادية تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، في ظل انكماش قيمة الدخول والقدرة الشرائية للمستهلكين نتيجة ارتفاع معدل التضخم وزيادة قيمة فواتير الطاقة والضرائب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المكتب الوطني للإحصاء قوله إن حجم السلع التي تم بيعها في المتاجر وعبر الإنترنت في بريطانيا خلال الشهر الماضي تراجع بنسبة 4ر1% بعد تراجعه بنسبة 5ر0% خلال شباط/فبراير الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 3ر0%.

في الوقت نفسه تراجعت المبيعات مع استبعاد وقود السيارات بنسبة 1ر1% خلال الشهر الماضي.

وأشار مسح منفصل صادر عن مؤسسة جي.إف.كيه لأبحاث السوق تراجع ثقة المستهلكين في بريطانيا للشهر الخامس على التوالي خلال نيسان/أبريل الحالي، حيث أصبح البريطانيون أشد تشاؤما بشآن النظرة المستقبلية لأوضاعهم المالية الشخصية وللاقتصاد بشكل عام ، مقارنة بمستوى التشاؤم في ذروة الأزمة المالية السابقة في خريف .2008

وقال خبراء وكالة بلومبرج إن هذه الأرقام هي المرادف للركود الاقتصادي.

وجاءت الزيادة في الأجور في بريطانيا أقل من معدل التضخم الذي وصل إلى 7% خلال الشهر الماضي وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 30 عاما بما يعني تراجع قيمة الدخول الحقيقية للبريطانيين.