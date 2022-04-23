بلغ متوسط شعبية جو بايدن بين البالغين في الولايات المتحدة بصفته رئيسا 41.3 بالمئة، وذلك خلال الربع الخامس من ولايته، حسبما أظهر أحدث استطلاع نشرته مؤسسة (جالوب)

لم يتغير الرقم بشكل أساسي عن نسبة 41.7 بالمئة في الربع الرابع من ولايته، بيد أنه كان أقل بكثير من المتوسط في الأرباع الثلاثة الأولى.

وقد حظي بايدن بشعبية الأغلبية خلال الربعين الأولين من توليه المنصب. وتراوحت معدلات شعبيته في ثمانية استطلاعات أجرتها جالوب منذ سبتمبر بشكل ضيق ما بين 40 بالمئة و43 بالمئة.

وكتبت جالوب في تحليل للأرقام أن فترة أواخر صيف وأوائل خريف عام 2021 الصعبة التي شهدت ارتفاعا في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 وانسحاب الولايات المتحدة المضطرب من أفغانستان وزيادة أسعار الغاز والتضخم بسرعة، أدت إلى انخفاض الدعم الشعبي للديمقراطي المخضرم.

ومن منظور تاريخي، فإن متوسط الربع الخامس لولاية بايدن أقل من متوسط أي رئيس منتخب سابقا، باستثناء سلفه المباشر دونالد ترامب. فقد بلغ متوسط شعبية ترامب 39.1 بالمئة خلال الربع الخامس من ولايته.