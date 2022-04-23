لم تنجح شركة جوتشي للأزياء في تحقيق المبيعات المتوقعة خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب إجراءات الإغلاق للوقاية من جائحة كورونا في الصين، مما ألقى بظلاله على أداء مجموعة كيرينج المالكة للشركة.

وذكرت الشركة، ومقرها باريس، أن مبيعاتها، التي شكلت أكثر من نصف مبيعات مجموعة كيرينج خلال الربع الأول، ارتفعت بنسبة 13 بالمئة فقط، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 19 بالمئة.

وجاءت مبيعات كيرينج في الوقت الذي أعلنت فيه شركتا "إل.في.إم.إتش" و"هيرمس انترناشيونال" للسلع الفاخرة الأسبوع الماضي تحقيق نتائج قوية، في ظل تعافي الطلب في أوروبا وأمريكا الشمالية، وبالرغم من الضغوط التضخمية ومشكلات سلاسل التوريد الناجمة عن اجراءات الاغلاق في الصين والحرب في أوكرانيا .

وفي تعقيب على نتائج جوتشي، قالت مجموعة كيرينج في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء إن "زخم المبيعات مازال قويا للغاية بالنسبة للعملاء المحليين في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا بصفة خاصة"، مضيفة أن "الأداء في منطقة أسيا والباسيفيك كان أكثر اضطرابا بسبب اجراءات الاغلاق الجديدة للتصدي لجائحة كورونا في نهاية الربع الأولى لاسيما في بر الصين الرئيسي".

وصرح جان مارك دوبليكس، المدير المالي في مجموعة كيرينج خلال مقابلة هاتفية بأن اساسيات الطلب في الصين سليمة، ولكن القيود المتعلقة بالفيروس، لاسيما في شنغهاي، مازالت "صعبة للغاية"، مشيرا إلى أن وضع الاغلاق الحالي في الصين أكثر حدة من الصيف الماضي.