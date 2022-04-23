هنأ الفنان حمادة هلال، جمهوره من داخل لوكيشن تصوير مسلسل "المداح- أسطورة الوادي"، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر مبارك.

وقال حمادة هلال - عبر بث مباشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح اليوم /السبت/:"إن اليوم هو آخر يوم تصوير بالمسلسل، بعد مجهود كبير شارك فيه كل فريق العمل خلال الفترة الماضية.

وأشار هلال إلى أن أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل "المداح- أسطورة الوادي" ستشهد مفاجأت كثيرة، رافضا الكشف عن تفاصيل تلك المفاجآت، كما رفض الإجابة على سؤال أحد متابعيه حول ما اذا كانت شخصية "صابر" التي يقدمها خلال أحداث العمل ستموت فى النهاية.

مسلسل "المداح- أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشهد العمل، أول تعاون بين النجمين أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية فى عالم المسلسلات بعد 20 عاما من آخر تعاون لهما فى مسلسل "سوق العصر"؛ الذى تم عرضه عام 2001، والذى حقق وقتها نجاحا جماهيريا كبيرا، وهو أول عمل يجمع بين أحمد عبد العزيز والفنان جمال عبدالناصر منذ التسعينيات وتحديدا منذ آخر عمل جمعهما وهو مسلسل "الفرسان" وقدم عام 1994.