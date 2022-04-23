تشير أرقام جديدة صادرة عن الحكومة البريطانية إلى أن حوالي سبعة من كل عشرة أشخاص في إنجلترا، ربما أصيبوا بفيروس كورونا، منذ الأشهر الأولى من الجائحة.

وأظهرت التقديرات إلى أن حوالي 5ر38 مليون شخص أو 7ر70% من السكان ،أصيبوا بعدوى واحدة على الأقل منذ نهاية نيسان/أبريل 2020 ، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا"

وقام بتجميع الأرقام المكتب الوطني للإحصاء ، مستخدما بيانات من مسح بشأن حالات الإصابة استمرت فترة طويلة.

وبدأ المسح في 27 نيسان/أبريل 2020، مما يعني أن التقديرات لا تشمل الموجة الأولى للفيروس، التي بدأت في أوائل آذار/مارس الماضي.

لكنها المرة الأولى التي تجرى فيها محاولة لحساب العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد19-، خلال معظم فترة الجائحة.

وتشمل أرقام المكتب الفترة حتى 11 شباط/فبراير 2022، لذلك لا تشمل الأشخاص الذين أصيبوا للمرة الأولى في الأسابيع الأخيرة.