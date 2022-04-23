دعت الوكالة الاتحادية الألمانية لحماية البيئة إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الأطعمة النباتية، لتعزيز النظم الغذائية الصحية والممارسات الصديقة للمناخ.

وقال رئيس الوكالة، ديرك ميسنر، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "اتباع نظام غذائي نباتي يخفف العبء على البيئة، وصحي علاوة على ذلك".

وذكر مينسر أنه من المنطقي أيضا إعفاء الأطعمة النباتية تماما من ضريبة القيمة المضافة في ضوء الارتفاع الحاد في أسعار الفاكهة والخضروات.

وقال مينسر: "يجب أن يكون كل شخص قادرا على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، حتى أصحاب الدخل المنخفض".

وتصاعد الجدل في ألمانيا بشأن خفض أسعار بعض الأطعمة مع ارتفاع التضخم. ويؤيد وزير الزراعة جيم أوزدمير هذه المطالب، لكن الحكومة الائتلافية الثلاثية في برلين مترددة حيال هذا الأمر. ويشير المترددون إلى حزم إغاثة بمليارات اليورو تم تمريرها بالفعل.

وقال ميسنر إن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمنتجات النباتية سيكون إضافة جيدة للجهود السابقة، وأضاف: "لأنه أيضا يخفف الأعباء عن تلك الفئات التي بالكاد استفادت من حزم الإغاثة حتى الآن، على سبيل المثال المتقاعدين ذوي الدخل المنخفض".

وفي الوقت نفسه، يرى ميسنر أن قصر جهود إصلاح ضريبة القيمة المضافة على ذلك غير كاف، موضحا أن المطلوب هو مفهوم شامل يقلل بشكل منهجي من العبء الضريبي على المنتجات الصديقة للبيئة ويلغي الإعفاءات الضريبية على المنتجات التي تضر بالبيئة بشكل خاص.

وكقاعدة عامة، تبلغ ضريبة القيمة المضافة 19?? في ألمانيا. ويدعم معدل مخفض بنسبة 7?? المنتجات التي تخدم الصالح العام - بما في ذلك الأطعمة الأساسية مثل الحليب واللحوم والفواكه والخضروات والمخبوزات.

وتدعم وكالة البيئة الاتحادية وزارة البيئة في الأمور المتعلقة بمكافحة التلوث وإدارة النفايات وإدارة موارد المياه والقضايا البيئية المتعلقة بالصحة.