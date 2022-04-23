حذرت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكونترول) من احتمال تعطل حركة الملاحة الجوية الأوروبية - خاصة إذا كانت تتعلق ببولندا أو المجال الجوي البولندي - في المستقبل القريب وذلك بسبب خلاف عمالي بشأن مراقبي حركة الملاحة الجوية في البلاد.

وقالت " يوروكونترول " إن الخلاف قد يؤدي إلى إلغاء نحو ألف رحلة يوميا، كما حذر الاتحاد الأوروبي من أن النزاع لن يؤثر على الاتصالات مع بولندا فحسب، بل قد يشمل أيضا الرحلات الجوية عبر مجالها الجوي. ووصف متحدث باسم التكتل الوضع بأنه خطير للغاية.

ووفقا لوكالة الأنباء البولندية ، فإن الخلاف يدور حول معدلات الأجور الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية عام .2021 ووفقا لرابطة مراقبي الحركة الجوية الأوروبيين، فإن بعض المراقبين البولنديين ليسوا مستعدين للعمل بموجب شروط قد تعني خفض معدلات أجورهم إلى نحو 70?? مما كانت عليه سابقا.

وقالت وكالة خدمات الملاحة الجوية البولندية "بانسا" في شباط/فبراير الماضي إن 170 مراقبا يعملون في وارسو أعلنوا عن عزمهم الاستقالة مع انتهاء معظم عقودهم في نهاية نيسان/أبريل الجاري. ووفقا للبيان، فإن 208 مراقبين كانوا يعملون في وارسو في شباط/فبراير.