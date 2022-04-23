فقد الاتصال بعشرة أشخاص السبت عقب حادث في منجم فحم بجنوب بولندا، على ما أعلنت الشركة المالكة للمنجم، هو الثاني من نوعه خلال أيام.

وقالت شركة "جي إس في" في بيان إن "عناصر الإنقاذ لم يتمكنوا من الاتصال بعشرة أشخاص".

وأوضحت أن هزة ضربت المنجم عند الساعة 03,40 صباحا (01,40 ت غ) ما أدى إلى تسرب لغاز الميثان.

في 2018 لقي خمسة من عمال المناجم حتفهم في زلزال ضرب المنجم نفسه.

وشركة "جي إس في" هي مالكة أيضا لمنجم في بنيوفيك على بعد 230 كلم جنوبا، حيث أدى حادث الأربعاء إلى مقتل خمسة أشخاص وفقدان سبعة آخرين.

وتوقف البحث عن المفقودين الجمعة نظرا لخطورة الظروف بالنسبة لفرق الانقاذ، حسبما أعلنت الشركة.

وقال رئيس الشركة توماش كادني للصحافيين الجمعة إن تحليل الوضع "أجبرنا على التخلي عن عملية الانقاذ المتعلقة بإجلاء سبعة عمال مناجم" لا يزالون عالقين، وذلك بعد وقوع انفجار في المنجم أدى إلى إصابة عشرة أشخاص بينما كان عناصر الانقاذ يحاولون تركيب أنبوب تهوية جديد.

أضاف "إنه قرار صعب جدا".

ورأى أن "إرسال عناصر إنقاذ إلى منطقة بالغة الخطورة سينم عن عدم مسؤولية".

وما زالت بولندا تعتمد على الفحم في نحو سبعين بالمئة من طاقتها. وشهدت في الماضي عددا من حوادث المناجم.

فإضافة إلى الحادث عام 2018 في زوفيوفكا، قتل رجلان وجرح اثنان آخران العام الماضي عندما انهار جدار تحت الأرض في منجم ميسلوفيتش-فيسولا (جنوب).