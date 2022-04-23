سيدخل الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز قائمة أول 10 مصنفين على مستوى العالم لأول مرة خلال مسيرته الاحترافية عند صدور القائمة الجديدة الاثنين المقبل بعد فوزه على المصنف الأول اليوناني ستيفانوس تيتيباس في دور الثمانية ببطولة برشلونة المفتوحة للتنس المقامة على الملاعب الرملية الليلة الماضية.

وصمد ألكاراز (18 عاما) في مواجهة انتفاضة للمصنف الخامس عالميا ليضمن الصعود للدور قبل النهائي للمرة الرابعة هذا الموسم بالفوز 6-4 و5-7 و6-2 على تيتيباس.

وعندما يدخل ألكاراز قائمة أول 10 مصنفين على العالم يوم الاثنين فإنه سيفعل ذلك في نفس العمر ونفس الموعد بعد نفس البطولة تماما مثل مواطنه المخضرم رفائيل نادال الذي أحرز 21 لقبا كبيرا في 2005.

وبعد المباراة قال ألكاراز الذي فاز في جميع المواجهات الثلاث مع تيتيباس حتى الآن "هذا ربما يكون أفضل انتصار لي على الملاعب الرملية. رائع.

"قدمت أداء رائعا في أجواء رائعة في الملعب. الأجواء والجمهور ومستوى الأداء الذي قدمته ومستوى المباراة.. كل ذلك كان هائلا".

وأكد ألكاراز أنه يثق الآن في قدرته على الفوز بالبطولة بعد التفوق على تيتيباس الذي فاز بلقب بطولة مونت كارلو المفتوحة للمرة الثانية على التوالي الأسبوع الماضي.

وسيلتقي ألكاراز في قبل النهائي في وقت لاحق اليوم السبت مع الأسترالي أليكس دي مينو.