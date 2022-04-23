أعلنت الحكومة الكندية، عن تغيير في قواعد "كوفيد-19" الخاصة بدخول البلاد، حيث لن يحتاج الأطفال غير الملقحين والمُلقحين جزئيًا الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا إلى اختبار "كورونا" لدخول كندا.

وقالت الحكومة الفيدرالية إنه بدءًا من 25 أبريل في الساعة 1 صباحًا بالتوقيت الشرقي، لن يُطلب من الأطفال في تلك الفئة العمرية الذين يرافقهم أحد الوالدين الملقحين بالكامل أو الوالد أو الوصي إكمال اختبار "كوفيد-19" قبل الدخول، ومع ذلك ستظل اختبارات ما قبل الدخول مطلوبة للمسافرين الذين تم تطعيمهم جزئيًا أو غير الملقحين الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر والذين هم مؤهلين حاليًا للسفر إلى كندا.

وأضافت الحكومة أن الأطفال دون سن الخامسة غير مطالبين بتقديم نتيجة اختبار "كوفيد-19".

يأتي تخفيف القواعد الحدودية بعد أن قررت أوتاوا إلغاء متطلبات الإختبار الجزيئي قبل الوصول للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل في نهاية فبراير.

وقالت الحكومة إن المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل لن يكونوا مطالبين بتقديم خطة الحجر الصحي عند الدخول.