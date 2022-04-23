أعلنت شركة بطاقات الائتمان الأمريكية أمريكان إكسبريس تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي رغم زيادتها عن التوقعات.

وقالت الشركة إن صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 1ر2 مليار دولار بانخفاض نسبته 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت الإيرادات بنسبة 29% سنويا إلى 7ر11 مليار دولار.

وقال ستيفن سكويري الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة إن استخدام العملاء لبطاقات الائتمان مازال قويا. وأشار إلى قوة الاحتفاظ بالعملاء، قائلا إن الشركة متمسكة بتوقعاتها لنتائج العام الحالي وتحقيق نمو يتراوح بين 18 و20% في الإيرادات.

وتشير هذه الأرقام إلى أن أرباح السهم الواحد في الشركة بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 73ر2 دولار للسهم مقابل 74ر2 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا بمعدل 44ر2 دولار للسهم.