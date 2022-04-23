تجاوزت حوادث الأسلحة النارية حوادث السيارات باعتبارها السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات فيدرالية جديدة حللها باحثون في جامعة ميتشيجان.

شارك باحثون في كتابة مقال نُشر حديثا بمجلة ((نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين)) يحدد الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى البلاد للأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 1 إلى 19 عامًا.

بناءً على تحليلهم للبيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، زادت الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية في تلك الفئة العمرية بنسبة 29 بالمئة من 2019 إلى 2020.

توفي أكثر من 4300 فرد تتراوح أعمارهم ما بين 1 و19 عامًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة نتيجة استخدام الأسلحة النارية في عام 2020، ويشمل ذلك حالات الانتحار والقتل والوفيات غير المتعمدة.

تسببت السيارات في نحو 3900 حالة وفاة بين الأطفال والمراهقين في عام 2020، في حين زادت وفيات التسمم نتيجة تعاطي المخدرات بأكثر من 83 بالمئة لتصل إلى أكثر من 1700 حالة وفاة، لتصبح السبب الثالث للوفيات في هذه المجموعة