أقامت هيئة أسواق المال حفل تكريم لخريجي «برنامج هيئة أسواق المال السابع لتدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج» يوم الإثنين الماضي، وذلك بحضور كل من رئيس مجلس المفوضين - المدير التنفيذي د.أحمد الملحم، ورؤساء قطاعات الهيئة، حيث ألقى د.الملحم كلمة خلال الحفل أشاد فيها بتميز البرنامج التدريبي والمتدربين، مشيرا إلى أنهم نخبة من المتميزين، وحثهم على الاستفادة من المهارات والخبرات التي تم اكتسابها خلال البرنامج. من جانب آخر، ألقى المتدرب مشاري عبدالمحسن الكليب كلمة المتدربين وجه فيها الشكر للهيئة على إتاحة هذه الفرصة التدريبية، مؤكدا أنها ساهمت في صقل مهاراتهم وتهيئتهم لسوق العمل. وفي ختام الحفل تم تكريم الخريجين وتسليمهم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يعتبر تعزيزا لدور هيئة أسواق المال في تنمية المجتمع عن طريق تأهيل كوادر وطنية شابة للعمل في أسواق المال، وقد انقسم البرنامج التدريبي الذي امتد على مدار 4 شهور الى ثلاث مراحل تدريبية كالآتي: المرحلة الأولى: التدريب المحلي خلال الفترة من 28 نوفمبر2021 إلى 20 يناير 2022، وقد اشتملت هذه المرحلة على مجموعة من المحاضرات والبرامج التدريبية بمجالات مختلفة منها المحاسبة، والرقابة المالية، والجوانب القانونية، بالإضافة إلى التدريب على المهارات السلوكية والإدارية، والتي تم تقديمها من قبل جهات تدريبية معتمدة، وقد حصل المتدربون على شهادة اجتياز لكل برنامج من هذه البرامج التدريبية، كما شارك متخصصون من موظفي الهيئة في تقديم بعض البرامج التخصصية مثل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والضبطية القضائية والتحكيم وقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته وتحديات التكنولوجيا المالية (فنتك).

وتتمثل المرحلة الثانية في التدريب الميداني، وذلك خلال الفترة من 23 يناير إلى 24 فبراير 2022: وتنقسم هذه المرحلة إلى قسمين، الأول: الزيارات الميدانية لعدد من مؤسسات الدولة للاطلاع على نشاطاتها المختلفة وهي: بنك الكويت المركزي وبورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة وغرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة العامة للاستثمار وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة. أما القسم الثاني من التدريب الميداني فقد تم في مقر هيئة أسواق المال.

أما المرحلة الثالثة فاشتملت على: التدريب الخارجي خلال الفترة من 28 فبراير إلى 26 مارس 2022: تم تنفيذ هذه المرحلة بالتعاون مع جامعة هارفارد Harvard Law School، حيث تم تقديم محاضرات افتراضية باستخدام تطبيق زووم من قبل محاضرين أكاديميين وخبراء في المجال المالي، شمل البرنامج أهم المواضيع الفنية والرقابية الخاصة بطبيعة أسواق المال والتعرف على دور التكنولوجيا المالية في أسواق المال، وفي نهاية تلك المرحلة تم تقييم المتدربين من خلال تقديمهم عروض مرئية للجهة المنفذة للبرنامج.

وفي نهاية البرنامج التدريبي تم حصول المتدربين على شهادة نهائية معتمدة من هيئة أسواق المال وجامعة هارفارد.