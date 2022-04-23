عادل الشنان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن مدينة صباح الأحمد السكنية ستشهد تنفيذ وإنجاز وصيانة مشروع مستشفى لخدمة المناطق الجنوبية بالبلاد، وسيتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الصحة على مساحة 81 ألف متر مربع في المحور الخدمي بأرض المشروع، كما سيتم تنفيذ مدينة طبية متكاملة في محور المدينة من قبل عدد من الجهات الحكومية بالإضافة إلى عدد من المتبرعين على مساحة 292 ألف متر مربع.

يذكر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية كانت قد خصصت لوزارة الصحة مساحة 90 ألف متر مربع في عام 2016 ومساحة 300 ألف متر مربع في عام 2018 لإنشاء مدينة طبية بالإضافة إلى مساحات مستقبلية في حال الحاجة إليها.