كرّم بيت التمويل الكويتي (بيتك)، الفائزين في مسابقة «قراء بيتك» لتلاوة القرآن الكريم التي انطلقت خلال شهر رمضان المبارك للعام الثامن على التوالي، وذلك لشريحة عملاء «بيتي» و«حسابي» من خلال فريق متخصص بإشراف فضيلة الشيخ فهد الكندري مع مجموعة من القراء المتميزين على مستوى الكويت.



وجرى تكريم 26 متسابقا فازوا في المسابقة، بعد التنسيق مع لجان تحكيم مختصة لتطبيق معايير التقييم بشفافية وبمهنية عالية. وخلال المسابقة تمت مراعاة قدرات ومستويات المتسابقين وتقسيمهم لفئات، وإعداد اختبارات خاصة لهم حسب مستوياتهم.



وجرت فعاليات المسابقة في معرض KFH Auto وسط إقبال متميز على المشاركة، حيث وصل عدد المتسابقين في التصفيات النهائية الى أكثر من 80 متسابقا للفئة العمرية دون 25 عاما من الذكور والإناث وفق الشروط والضوابط المعلنة. وتشجع المسابقة على اكتشاف المتسابقين الموهوبين سواء في التجويد او الصوت او الحفظ، كما تسهم في تحفيز الجيل الحالي على قراءة القرآن الكريم مع توضيح بعض أحكام التجويد، وجرى بث عدة حلقات مباشرة عبر قناة «بيتك» في انستغرام kfhgroup لاختبار بعض المشاركين في المسابقة. كما كانت قنوات «بيتك» في التواصل الاجتماعي جاهزة للرد عن أي استفسارات تتعلق بالتسجيل والمشاركة في المسابقة.



وتستهدف فعاليات «بيتك» الرمضانية خلال هذا العام جميع شرائح العملاء مع التركيز على شريحة الشباب من خلال بعض الفعاليات التي تمزج بين الجانب الرياضي والجانب الاجتماعي، كما خصص «بيتك» بعض الفعاليات لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة ومعظمهم من شريحة الشباب.