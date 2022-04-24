تم التوقيع على اتفاقية منحة إضافية بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقدم الصندوق بمقتضاها منحة إضافية قدرها 340.000 دولار أميركي، وذلك لتقديم دعم إضافي للإسهام في تمويل مشروع توفير المياه النظيفة والصحية للقاطنين في قطاع غزة (خان يونس ودير البلح) بدولة فلسطين، حيث سبق وأن قدم الصندوق منحة بقيمة 3.0 ملايين دولار أميركي لتمويل المشروع.



وقد وقع اتفاقية المنحة في مدينة الكويت نيابة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة ممثل المكتب الخليجي للمنظمة الطيب آدم، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المدير العام مروان عبدالله ثنيان الغانم.



يهدف المشروع الى الإسهام في تحقيق أحد الأهداف العامة من برنامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة المتمثل في تحسين الوصول الى المياه الصالحة للشرب لأكثر من 280 ألف فرد، مع التخفيف الفعال من مخاطر نفوق المياه التالفة في المناطق المستهدفة في قطاع غزة، حيث سيستفيد 200 ألف فرد من الوصول الدائم الى خدمات مياه الصرف الصحي وذلك من خلال توريد وتركيب أنظمة توفير طاقة شمسية في محطات إدارة المياه والأشغال المدنية لمختلف مرافق المياه والمياه العادمة لستة مواقع مختلفة في القطاع، كما سيستفيد 80 ألف فرد من الحد من فيضان مياه الصرف الصحي والأمطار وزيادة القدرة على التخفيف من المخاطر ذات الصلة في مدينتي خان يونس ودير البلح من خلال إنشاء خطوط نقل مياه الأمطار الخرسانية. هذا، وستساهم المنحة في تحقيق مجموعة من أهداف التنمية المستدامة أبرزها الهدف الثالث المعني بالصحة الجيدة والرفاه والهدف السادس المعني بالمياه النظيفة والنظافة الصحية وأخيرا الهدف السابع عشر المعني بالشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.