وسط أجواء من الفرحة والسعادة حضرت هاجر مسلط فهد علي لتسلم مفاتيح سيارة مرسيدس بنز G500، التي فازت بها من بنك الخليج في السحب الثاني لعملاء حساب الراتب للكويتيين خلال 2022.



وكان البنك كان قد أعلن اسم الفائز في السحب الثاني لعملاء حساب الراتب للكويتيين في 2022، الذي أجري يوم 11 أبريل الجاري، تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة أرنست أند يونغ.



وجريا على عادته في مكافأة عملائه وتحقيق أحلامهم، يحظى عملاء حساب الراتب في بنك الخليج بفرصة المشاركة في 6 سحوبات مجدولة على مدار العام، تتوزع ما بين 3 سحوبات للفوز بجائزة 12 ضعف الراتب، و3 سحوبات أخرى لربح سيارة مرسيدس G500.



وبهذه المناسبة، قال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد محمد القطان نبارك للرابحة هاجر مسلط فهد علي الفوز بأول سيارة «مرسيدس بنز» لسحوبات حساب الراتب من بنك الخليج في 2022، معربا عن تمنياته بحظ أوفر لباقي عملاء حساب الراتب في السحوبات الأربع المقبلة إلى نهاية العام.



ونوه إلى أن حساب الراتب هو الحساب الوحيد في الكويت الذي يقدم عروضا خاصة مصممة حسب حاجة العميل، وذلك في إطار حرصه على مكافأة عملائه وتحقيق أحلامهم، بجوائز سخية، مضيفا ان قطار الجوائز والسحوبات من بنك الخليج لا يتوقف، وبإمكان المزيد من العملاء نيل فرص أكثر للفوز. وأضاف: يحصل عميل حساب الراتب على هدية نقدية لغاية 1000 دينار وبطاقة ائتمانية مجانية لمدة سنتين عند فتح الحساب، فضلا عن إمكانية الحصول على قرض استهلاكي لغاية 25 ألف دينار بدون فوائد أو قرض سكني لغاية 70 ألف دينار (لا تزيد فترة السداد على 15 سنة).